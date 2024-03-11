Tencereye 1 bardak ekleyin, ıspanak ve pırasanın lezzetini ikiye katlayın Sebzeleri pişirirken, bazı püf noktaları bilerek lezzeti iki katına çıkarabilirsiniz. Özellikle ıspanak, pırasa gibi sebzeleri pişirirken tencerenin içine 1 bardan ekleyin.

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Sağlıklı yaşamın anahtarı, beslenme alışkanlıklarımızı zengin ve dengeli tutmaktan geçiyor.

Son araştırmalara göre, ıspanak ve pırasa gibi yeşil yapraklı sebzeler, sağlığımız için birçok fayda sunuyor.

Ispanak, adeta bir besin deposu niteliğinde. İçeriğindeki zengin vitamin ve mineral kaynağıyla dikkat çekiyor.

A, C, K vitaminleri ile demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından oldukça zengin olan ıspanak, sağlıklı kemiklerin korunmasından bağışıklık sisteminin güçlenmesine kadar pek çok alanda fayda sağlıyor.

Pırasa ise ıspanak kadar besleyici ve sağlıklı bir sebze olarak biliniyor. Lif açısından zengin olmasıyla sindirim sistemine destek sağlarken, içerdiği vitamin ve minerallerle de vücudun günlük ihtiyaçlarını karşılıyor.

Evde ıspanak ve pırasa pişirirken mutlaka bu yöntemi deneyin. Hem lezzetini artırıyor hem de daha fazla fayda sağlıyor.

Tencereye 1 bardak tavuk suyu ekleyin!

Ispanak ve pırasa gibi sebzeleri pişirirken su tercihi önemli rol oynuyor. Aşçılara göre, tavuk suyu eklemek, yemeğin lezzetini zirveye taşıyor.

Tavuk suyunun, yemeğe eşsiz bir tat katmanın yanı sıra, besin değerini de artırdığı belirtiliyor.

Ayrıca yemek pişirirken çeşme suyu kullanmaktan kaçının. Çeşme suyu, hem yemeğin tadını bozuyor hem de faydalarını öldürüyor.