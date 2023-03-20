Teravih namazı nasıl ve ne zaman kılınır, kaç rekat? Teravih namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler... Ramazan ayına kısa bir zaman kala, bu mübarek ayda kılınan nafile bir namaz olan teravih namazı araştırılıyor. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte adım adım teravih namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler...

11 ayın sultanı olan Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslüman alemi için heyecanlı bekleyiş bu hafta sona eriyor.

Ramazan ayında İslam aleminin kıldığı nafile namaz olan teravih namazı için araştırmalar yapılıyor. Tervih, rahatlamak, dinlendirmek anlamına geliyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in kıldırdığı teravih namazı bir nafile namazıdır ve kılmak sünnettir.

Kadınların ve erkeklerin camide ya da evde, cemaatle veya tek başına kılabildiği teravih namazı bu yıl 22 Mart 2023 Çarşamba günü başlıyor.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir zaman kala teravih namazının kılışı da araştırılmaya başladı. Peki teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte teravih namazında okunacak dualar ve sureler...

Teravih namazı ne zaman kılınır?

Teravih ve vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir.

Teravih namazı nasıl kılınır?

1. Rekat

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri teravih namazına başlanacağını duyurur.

İmam “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya”, cemaat de “niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama” şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.

İmam ve cemaat "Sübhâneke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, imam Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur.

Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

2. Rekat

Burada imam Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar.

İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, Allâhümme salli ve Allâhümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

3. Rekat

Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat Sübhaneke'yi okur.

Sonra imam Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur.

Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir.

4. Rekat

Yalnızca imam Euzu Besmele, Fatiha ve Zammı sure okur.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

Bu sırada cemaat ve imam birlikte Tahiyyat, Salli Barik ve Rabbena dualarını okuyup selam verir. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

Teravih namazı kaç rekat?

Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünnettir.

Ezan okunduktan sonra sırasıyla:

· 4 Rekât yatsının ilk sünneti

· 4 Rekât yatsının farzı

· 2 Rekât yatsının son sünneti

· 20 Rekât teravih

· 3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravih namazından sonra okunacak dua

Okunuşu:

Yâ hannân, yâ mennân, yâ deyyân, yâ bürhân,

Yâ zel-fadli vel-ihsân, nerc-ûl afve vel-gufrân,

Vec'al-nâ min utekâi şehr-i ramazân bi-hürmet-il Kur'ân.

Anlamı:

Ey merhameti acıması çok olan, ey ihsanı, nimeti bol olan, ey insanları hesaba çeken onları inanç ve amelleriyle mükafatlandıran, ey varlığını birliğini gösteren delilleri yaratan.

Ey lütfu ve ihsanı bol olan [Rabbimiz], affını ve bağışlamanı dileriz.

Kur’an-ı kerim hürmetine bizi Ramazan ayında ateşten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.