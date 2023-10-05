Terramycin(Teramisin) krem ne işe yarar, nerelere sürülür? Terramycin fiyatı 2023 Yaralara kullanılan en popüler kremlerden terremycin, faydaları ve fiyatı bakımından sıklıkla araştırılıyor.

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Eczane raflarında uzun yıllardır yer alan ve halk arasında da büyük oranda tanınan terramycin, "teramisin" olarak bilinir.

Sarı rengi ile meşhur olan teramisin, yaraların ilacıdır.

Sivilce, iltihap, yara, yanık, bakteri enfeksiyonları, vücut kızarıklığı gibi sorunlarla baş eden bu krem, derinin üst tabakası oluşan kabarcıklar ya da toplanması gibi yaraları hızlıca iyileştirir.

Etken maddesi, Oksitetrasiklin hidroklorür ve Polimiksin B sülfat bulunan Teramisin krem, bunun yanında sıvı petrolatum ve beyaz petrolatum iki tane yardımcı madde içerir.

Peki Terramycin krem ne işe yarar? Teramisin nerelere sürülür? Teramisin neye iyi gelir? Terramycin krem fiyatı 2022 ne kadar? İşte ayrıntılı bilgiler...

Teramisin nasıl sürülür?

Teramisin kremi temiz bölgeye tampon hareketlerle gün içerisinde 2 defa uygulayabilirsiniz.

Terramycin faydaları

Bakterilerin tedavisi

Enfekte olmuş küçük yaralar ve yanıklar

Çıban tedavisinde

Ameliyat sonrası dikiş tedavilerinde

Tırnak batmasında

Piercing sonrasında

Ameliyat yaralarında

Aft tedavisinde

Sivilce izlerinin geçmesinde

Yanık yaralarında

Dudak çatlamalarında kullanılır.

Terramycin fiyatı 2023

Terramisin merhemin 2023 yılı itibariyle fiyatı 55.52 TL'dir.