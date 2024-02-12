Tesadüf değilmiş! Yangın söndürme tüplerinin kırmızı olmasının nedeni bakın neymiş… Dünyanın her yerinde standart bir renge sahip olan yangın söndürme tüplerinin rengi kesinlikle bir tesadüften ibaret değilmiş. İşte, yangın söndürme tüplerinin kırmızı olmasının nedeni…

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Yangın söndürme tüpleri dünya genelinde daima kırımızı olarak üretilir. Herhangi farklı bir renkte görmeniz ise imkansızdır.

Peki, yangın tüpleri neden kırmızı renkte olurda farklı renkte olmaz? Neden tek renk olarak standartlaşmıştır? Size, şu kadarını söyleyelim bu kesinlikle bir tesadüf değil.

İşte, yangın söndürme tüplerinin kırmızı olmasının nedeni…

Yangın tüplerinin kırmızı olarak üretilmesinin asıl nedeni; kırmızı rengin çarpıcılığıdır. Bir yangın anında kırmızı renk kolaylıkla ayırt edilebileceğinden yangın tüplerinin rengi kırmızı olmuştur.

Her ne kadar, kırmızı tüpleri fark etmediğinizi düşünseniz de hatırlamada vurgulu olan kırmızıyı gördüğünüz noktaları unutmazsınız. Kırmızının öne çıkan rengi sayesinde de bir yangın anında tüpün nerede olduğunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz.