Tesla fiyatları ne kadar olacak? Dev marka Türkiye'ye geldi! İşte Tesla fiyat listesi... ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fiyatları merak ediliyor. Ünlü otomobil devinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Tesla, 4 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de faaliyete başladı. Peki Tesla fiyatları ne kadar olacak?

Önceki günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunarak yakın süreçte ülkemize geleceğini duyuran Tesla, bugün itibariyle ülkemize geldi. '4/4 Türkiye' paylaşımı yaparak merak uyandıran ve 4 Nisan itibariyle Türkiye'ye giriş yapan ünlü ABD'li elektrikli araç markasının fiyatları merak edilmeye başladı. Peki Tesla fiyatları ne kadar olacak?

Tesla fiyatları ne kadar olacak?

İlgiyle takip edilen otomobil markalarından olan Tesla, bugün ilk satış noktasını İstanbul Kanyon AVM'de açtı. İlk teslimatlara Mayıs ayı itibariyle başlayacak olan Tesla'nın bir başka satış noktası daha açması bekleniyor. Bu satış noktasının da İstanbul Akasya AVM'de açılacağı biliniyor.

1 milyon 548 bin 732 TL'den başlayacak

Model Y'nin giriş versiyonunda arkadan itişli olarak 455 km menzil bulunduğu biliniyor. Bu versiyonun 1 milyon 548 bin 732 TL'den satışa sunulduğu biliniyor.

Model Y'nin çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip olan Long Range versiyonunun fiyatı (533 kilometre menzil) 1 milyon 619 bin 532 TL olacak.

Markanın en pahalı versiyonu olan Model Y Performance ise çift motorlu dört tekerlekten çekişe sahip. Söz konusu otomobil 514 km menzile sahip. Bu modelin fiyatı da 1 milyon 778 bin 832 TL olarak ifade edildi.