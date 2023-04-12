Tetikçinin Oğlu dizisinin Sibel'i kimdir, aslen nereli? Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kim? Fox TV ekranlarında başlayan Tetikçinin oğlu dizisinde Sibel'i canlandıran Bahar Şahin'in hayatı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi ilk bölümüyle 11 Nisan günü ekrana gelmişti. Peki Bahar Şahin kimdir, aslen nereli?

Timuçin Esen ve pek çok başarılı ismin yer aldığı Tetikçinin Oğlu dizisinde Sibel karakterine Bahar Şahin hayat veriyor. Bahar Şahin'in kim olduğu, hayatı ve oyunculuk kariyeri yakından takip edilmeye başlandı. Şahin'in daha önce O Hayat Benim, Lise Devriyesi ve Servet gibi dizilerde de rol aldığı biliniyordu. İşte hakkında merak edilenler...

Bahar Şahin kimdir?

1997 senesinde Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Artvinli olduğu bilinen Bahar Şahin, 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşmiştir. Genç isim, eğitim hayatını burada sürdürmüştür. Okul senelerde tiyatro ekibinde yer alarak kendini geliştirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisiyle yaşamış ve 2015 senesinde kariyerine başlamıştır. Sonrasında Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol almıştır.

Şahin, ayrıca 2019-2020 seneleri arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat vermiştir.

Bahar Şahin'in rol aldığı diziler

2023- Tetikçinin Oğlu -Sibel Kayahan

2022 Gülümse Kaderine -Eda

2014-2017 O Hayat Benim - Müge Atahan

2017 Lise Devriyesi - Işıl Yılmaz

2017 Kayıtdışı - İnci

2018 Servet - Ferah Feza

2019-2020 Zalim İstanbul - Ceren Yılmaz Karaçay

Bahar Şahin'in rol aldığı filmler

2022 Duran - Aslı

2018 İyi Oyun - Naz

2017 Oha Diyorum - Bahar

2017 Yol Arkadaşım - Cemre

2018 Yol Arkadaşım 2 - Cemre

Tetikçinin Oğlu dizisi Sibel karakteri kimdir?

İlgiyle takip edilen dizide Sibel karakterinin nasıl biri olduğu sorgulanıyor. Hayat Sibel'e zor şartlarda yaşamayı öğretmiş ve Sibel bir hayat kadını olmuştur. Ancak hayatında olan olumsuzluklardan hep en az zararla kurtulmaya çalışmakta ve güçlü bir karakter olarak bilinmektedir. Sibel, Metin’in zaafıdır ancak Sibel’in de zaafı Metin’dir. Metin’e geçmişlerinde yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kızgındır. Ancak ona olan ilgisi oldukça güçlüdür. Sibel, her ne kadar güçlü bir karakter olsa da aslında geçmiş hayatı sebebiyle sevgiye, şefkate ihtiyacı olan biridir.