Tezgahta 30 dk bekletin, lekeleri kimyasalsız silin...

Yağmur Uçar

Mutfağın en çok kullanılan kısmı olan tezgahlar; mermer, granit ve laminant gibi farklı malzemelerden yapılabilir.

Yemeklerin sıkça temas ettiği bu alanlarda bazen beklenmedik lekeler oluşabilir.

Tezgahınızı ilk günkü haline getirmek istiyorsanız ve bunu kimyasal kullanmadan başarmak istiyorsanız, haberimize devam edin.

İşte tezgahlardan yemek lekesini silecek olan o yöntem...

ZEYTİNYAĞI-TUZ

Zeytinyağı, yüzeydeki kirleri çözerken, tuz doğal bir aşındırıcı işlevi görür. Birkaç damla zeytinyağını lekenin üzerine sürüp üzerine tuz serpin. Ardından bir bezle ovalayarak lekeyi çıkarabilirsiniz.