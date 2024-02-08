TFF açıkladı! Türkiye - İtalya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımız Futbol takımımızın İtalya ile hazırlık maçı yapacağını duyurdu.
İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde Konya'da oynanan özel maçta karşı karşıya gelmiş ve İtalya sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.
TFF'nin sitesinden yapılan açıklama ile Türkiye - İtalya maçının detayları paylaşıldı.
Yapılan açıklama sonrası futbolseverler Türkiye - İtalya maçının ne zaman ve nerede oynanacağını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte maçın detayları...
A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında, 4 Haziran'da İtalya ile deplasmanda özel maçta karşılaşacak.
Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak.
Bilindiği gibi iki ülke, 2032 Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte düzenleyecek.
Teknik direktörlüğünü Luciano Spalletti'nin üstlendiği İtalya, EURO 2024 finallerinde İspanya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile birlikte B Grubu'nda mücadele verecek.