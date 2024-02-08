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TFF açıkladı! Türkiye - İtalya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?

TFF açıkladı! Türkiye - İtalya maçı ne zaman ve nerede oynanacak? A Milli Futbol takımımız özel maçta İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu resmi hesabından yaptığı açıklama ile maçın detaylarını paylaştı.İşte dev maçın merak edilenleri...