THY depremzede iş başvurusu nasıl yapılır? THY afetzede ilanı başvuru şartları nelerdir? THY, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen üniversite öğrencileri için yarım zamanlı iş imkanı sunan "Take-off 101" programı başlattı. İşte detaylar..

Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenenler için iş imkanı sunan bir program başlatma kararı aldığını açıklamıştı.

THY'dan yapılan açıklamada "Milli Bayrak Taşıyıcı Havayolu olarak ülkemizin yaşadığı büyük felaketin ardından her bir vatandaşımızın acısını derinden hissediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza tam zamanlı çalışma fırsatı sunan Afetzede ilanına başvuruda bulunulduğu takdirde Türk Hava Yolları ailesinin değerli bir parçası olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

THY, dün yaptığı afetzede adaylarımıza yönelik istihdam ilanımız yayında açıklamasıyla detayları açıkladı.

Yapılan açıklama sonrası en çok merak edilenler arasın başvuruların ne zamana kadar yapılacağı konusu yer alıyordu. THY, yaptığı açıklamada başvuruların 24.04.2023 Pazartesi günü saat 23:55’e kadar alınacağını duyurdu.

Başvuruların arından gerçekleştirilecek olan değerlendirme süreçleri; ilan kriterlerine uyum kontrolü, online genel yetenek ve İngilizce sınavı, video mülakat, kişilik envanteri, belge kontrolü ve online İnsan Kaynakları mülakatı, yüz yüze birim ve İngilizce mülakatından oluşmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ek değerlendirme araçları uygulanabilir.

Peki başvuru şartları nelerdir? İşte

Başvuru şartları

• T.C. vatandaşı olan,

• Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,

• 01.01.1985 ve sonrasında doğmuş olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

*Lisans eğitimlerine devam eden adaylarımızın Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgelemeleri beklenmektedir.

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.

• Daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,

• Daha önce THY AO veya THY AO’nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olan,

• 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) “afetzede” olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilir.