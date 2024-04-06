Tiryakiler şokta! Sigaraya önce zam, sonra indirim geldi; İşte yeni fiyatlar Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, zam sonrasında bir sigara grubuna indirim yapıldığını duyurdu. İşte yeni sigara fiyatları…

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Sigara tiryakileri için önemli bir gelişme yaşandı!

Çarşamba günü bir sigara grubuna yapılan 8 TL'lik zamın ardından en ucuz sigara fiyatı 60 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 67 TL'ye yükseldi.

Dün itibarıyla bir sigara grubuna daha zam geldi ve zamlı fiyatlar raflarda yerini aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yeni haberi duyurdu: Bu kez zam değil, indirim geldi.

1 lira indirim geldi

Sosyal medya hesabından bazı sigaralara 1 TL indirim geldiğini duyuran Erol Dündar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"JTİ ay firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorun da kalıyoruz müşteri ile de dalga geçiyor Muş gibi olacak.”

İşte yeni fiyatlar;