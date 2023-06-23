Titanik'e giden ölüm: Titan denizaltı ile ilgili komplo teorileri Titanik'in enkazına tur düzenleyen Titan adlı denizaltı, katastrofik patlama sonucu parçalandı ve taşıdığı 5 kişi hayatını kaybetti. 250 bin dolar karşılığı okyanusa dalan denizaltı ile ilgili dikkat çeken komplo teorileri ortaya atıldı.

Dünyanın en büyük gemisi Titanik, faciayla sonuçlandı. Yaklaşık 111 yıl önce sulara gömülen Titanik gemisi, binlerce kişiye mezar oldu.

Şimdilerde enkazı dahi büyük ilgi gören Titanik, tarihin felaketleri arasında yer aldı.

Atlas Okyanusu'nun derinlerindeki gemi, enkazıyla dahi ilgi görmeye devam ediyor.

Titanik enkazını ziyaret için turistik amaçlı denizaltı gezisi düzenlendi.

Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, "Titan" adlı denizaltıyla dalış yaptı.

Enkaza giderken patladı

5 milyarderi taşıyan denizaltı, 1 saat 45 dakikanın ardından kayboldu.

Arama kurtarma çalışmaları sonuç vermezken 3. günün sonunda oksijen de tükendi.

250 bin dolar ücretle yola çıkan Titan'ın katastrofik şekilde patladığı ortaya çıktı.

Denizaltının içinde bulunanların ise hayatını kaybettiği duyuruldu.

Komplo teorileri

Dünyanın merakla takip ettiği Titan denizaltına ilişkin komplo teorileri dikkat çekti.

Kimisi bilinçli yapıldığını iddia ederken, kimi ise karanlık planlara işaret etti.

İşte Titanik'i görmeye giderken enkaz olan Titan denizaltı hakkında teoriler...

Simpsonlar yine bildi

Kehanetleriyle ünlü The Simpsons dizisinin, okyanusunda dibinde yatan Titanik enkazına turist götürürken kaybolan denizaltını da bildiği iddia edildi.

Dizinin 2006 yılında yayınlanan 17. sezonunun Homer’s Paternity Coot başlıklı 10. bölümünde, Homer ve Mason Fairbanks adlı karakterin denizaltı ile hazine avına çıktıkları görülüyor.

Bölümde batık gemi Piso Mojado’nun hazinesini arayan kahramanların yolları ayrı düştüğünde de Homer’ın oksijen seviyesi azalmaya başlıyor ve yüzeyle iletişimi kesiliyor.

İlginç tesadüf

Titan denizaltısının içinde bulunan kayıp denizaltının da üreticisi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Rush'ın eşi Wendy Rush'ın, 1912'deki Titanic kazasında ölen Isidor Straus ve eşi Ida Straus'un büyük büyük torunu olduğu anlaşıldı.

Titanik'in laneti

Kimi sosyal medya kullanıcısı Titanik'in lanetli olduğunu ve kesiştiği her yerde bela getirdiğini dile getirdi.

Titanik'in yapılışı, batışı, binlerce insanın ölmesi, sağ kalanların travma yaşaması, filmi çekilirken yaşanan aksaklıklar ve son olarak enkazına giden denizaltının patlaması...

Bilinçlilerdi

Titan denizaltısında OceanGate firmasının CEO'su Stockton Rush (61), İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Fransız denizci ve kâşif Paul-Henri Nargeolet (73) ve Pakistanlı iş insanı Şehzade Davud (48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman bulunuyordu.

Her bir ismin eğitimli ve varlıklı insanlar olması şüphe uyandırdı.

Ortaya atılan iddialara göre her birisi bilinçli ve olabileceklerin farkındaydı.