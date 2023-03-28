TOGG başvuru sayısı belli oldu! TOGG T10X için ön sipariş sayısı kaç oldu? TOGG çekilişi ne zaman yapılacak? Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X modeli için ön sipariş süreci tamamlandı. TOGG'a sahip olmak için sabırsızlanan binlerce kişi ön sipariş başvurusu yaptı.

TOGG'a yapılan başvuru sayısı merak uyandırdı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’un T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısı belli oldu.

Bilindiği üzere TOGG'un ön sipariş süreci 16 Mart 2023 tarihinde başladı ve 27 Mart 2023 tarihinde sona erdi.

Binlerce vatandaş Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a sahip olabilmek için ön sipariş başvurusuna gerçekleştirdi.

En çok merak edilenler arasında başvuru sayısı ve çekilişin ne zaman gerçekleştirileceği konuları yer alıyordu. TOGG resmi hesabından yapılan açıklama ile ön sipariş başvuru sayısı ve çekiliş tarihi açıklandı.

TOGG'un resmi hesabından yapılan açıklamaya göre TOGG T10X modeli için 177.467 ön sipariş başvurusu yapıldığı açıklandı.

Yapılan açıklamada TOGG'a gösterilen ilgi için teşekkür edilirken çekilişni yapılacağı tarih açıklandı.

TOGG çekilişi ne zaman yapılacak?

TOGG T10X çekilişi 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TOGG'un resmi Youtube hesabı üzerinden izlenebilecek.