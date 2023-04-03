TOGG KM HESABI: Togg kilometre başına kaç TL yakar? İstanbul-Ankara Togg maliyeti... 20 bin talihli Togg'una kavuşmayı bekliyor. Ön sipariş çekilişi ile sahiplerini bulan Togg'un maliyeti merak ediliyor. Kilometre başına ne kadar yakacak sorusu akıllarda. Peki, Togg kaç km'de ne kadar yakacak? İşte örnek hesaplama...

Beklenen gün geldi...

Türkiye hedefe çevirdiği hayallerine baş koyduğu bir yolu daha tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yerli ve milli otomobili Togg'un ön T10X SUV modeli siparişe çıktı.

29 Mart akşamı yapılan çekiliş ile ilk sahipler belirlendi.

Ön sipariş sürecine 60 bin TL ödeyerek dahil olan yüz bini aşkın vatandaştan 20 bin talihli Togg’a kavuşmak için gün sayarken bugün ilk sipariş gerçekleştirilecek.

Başlangıç fiyatı 953 bin TL olan TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Togg talihlileri yol maliyetini de merak ediyor. Bu kapsamda Togg km hesabı yapmak isteyenler, "Togg kilometrede kaç TL yakacak" sorusuna yanıt arıyor.

Elektrikli Togg T10X'in bataryası kaç liraya dolacak sorusuna örnek bir hesaplama ile yanıt verelim.

İşte Togg'un şarj etme ücreti...

Togg km başına ne kadar yakacak?

Elektrikli otomobillerde bataryanın KW/saati üzerinden hesaplama yapılıyor. Bataryanın depoladığı KW/Saati üzerinden aynı evlerde kullanılan elektrik gibi elektrik parası ödenecek.

Kullanım şartlarına bağlı değişmekle birlikte Togg 1 full depo ile 500 km yol gidebiliyor.

Batarya kapasitesi 52,4 kWh olan 314 kilometre kısa menzilli Togg'un şarj maliyeti Trugo istasyonlarında 418.6 lira olurken kilometre başına harcadığı enerji de 1,33 lira olacak.

88,5 kWs batarya kapasitesi bulunan 523 kilometre uzun menzilli Togg'un da şarj maliyeti 707.1 lira olacak ve kilometre başına harcadığı enerji de 1,35 lira olarak gerçekleşecek.

Örneğin İstanbul-Ankara arası bir yolculuğun Togg T10X SUV ile ortalama 600-700 lira olması bekleniyor.