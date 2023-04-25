TOGG KREDİ HESAPLAMA! Hangi bankalar Togg kredisi veriyor, ne kadar, şartları neler? Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg için kredi imkanı sağlanacak. Bu kapsamda hangi bankaların ne kadar faiz ve vade ile Togg kredisi vereceği belli oldu. Alıcı gözle bakanlar, kredi hesaplamalara başladı. Peki, Togg kredisi nasıl alınır? Togg kredi faizi ve vadesi ne kadar? Togg kredi şartları neler? İşte ayrıntılar...

Asfalta inen Togg, sürücülerin gözbebeği olma yolunda ilerliyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve her bir detayıyla göz kamaştıran Togg, T10X modeliyle ilk sahiplerini buldu. 953 bin liradan başlayan Togg fiyatı, alıcılarla buluşmaya devam ediyor. Togg almak isteyenlerin sayısı her geçen gün artarken, vatandaşların ödeme konusundaki durumu da masaya yatırıldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli bir haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG için kredi kolaylığı sağlanacağını belirtti. TOGG almak için kredi başvurusunda bulunmak isteyenler, hangi bankalardan alabileceğini ve faiz oranlarını sorguluyor. Bu kapsamda, "Togg kredisi nasıl alınır", "Togg kredisi veren bankalar", "Togg kredisi faiz oranı", "Togg kredisi şartları" gibi başlıklara yanıt aranıyor. İşte konunun ayrıntıları... Togg kredisi nasıl alınır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu bankalarımızı Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle, 0,99 faizle kredi kullandıracak." ifadelerini kullandı. Togg kredisi veren bankalar Kamu bankalarının vereceği Togg kredisi Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile kullanılacak. Togg kredi faizi ve vadesi Togg kredisi çekecek olan vatandaşlar, aracın yarı fiyatında geçerli 36 ay vade ve 0.99 faiz oranından faydalanacak.