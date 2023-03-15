TOGG ONLINE SİPARİŞ | Togg ön sipariş nasıl verilir? Togg satın alma işlemleri... Satış fiyatı açıklanan yerli ve milli otomobil Togg, ön siparişe açılıyor. Togg almak isteyen vatandaşlar, ön sipariş hakkı içn Trumore uygulaması ile başvuruda bulunacak. Peki, Togg ön sipariş nasıl ve nereden verilir? Togg ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? İşte Togg ön sipariş detayları...

Yerli ve milli otomobil Togg, satış için hazır.

Ön siparişi alınacak olan Togg otomobil fiyatı açıklandı.

TOGG C segmenti SUV modeli T10X, 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı.

Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

İlk satışları ön sipariş ile başlayacak olan Togg için alıcılar başvuruda bulunmak istiyor.

Togg ön sipariş başvurusu nasıl yapılır? Togg ön siparişi nereden verilir? sorularına yanıt olarak "Trumore" uygulaması karşımıza çıkıyor.

Togg açılımı

TOGG Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısaltmasıdır.

Türkiye'de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017'de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu.

Togg otomobil özellikleri

Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

Elektrik motoruyla çalışan araçların 500 kilometreye kadar menzilinin olacağı belirtildi.

TOGG’un geliştirdiği elektrikli aracın, 29 Ekim 2022’de ilk fabrikasının açılacağı ve ilk otomobilin banttan ineceği duyurulmuştu.

TOGG'un C-Suv modeli ise 29 Ekim'de seri üretim başladı. Diğer yandan araçla ilgili sürüş ve deneyim testleri devam ediyor.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise fiyatı oldu.

Togg fiyatı 2023

TOGG C segmenti SUV modeli T10X, 953 bin TL'den başlayan etiket fiyatı aldı.

Mart sonunda başlayacak kuralar ile 2023 yılının sonuna kadar 20 bin TOGG sahiplerini bulacak.

Togg ön sipariş nasıl verilir?

Yerli ve milli otomobil Togg, kullanıcı deneyimini arttırmak amacıyla "Trumore" uygulamasını hayata geçirdi.

App Store, Google Play Store ve Huawei App Gallery’de ücretsiz olarak yayınlanan Trumore uygulaması ile Togg teknolojileri hakkında bilgiye ulaşılabiliyor.

Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak. Ancak Togg ön sipariş başvuruları henüz başlamadı.

TOGG akıllı cihazlar için ön sipariş sürecinin TOGG resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden yakında başlatılacağı duyuruldu.

Trumore uygulamasını indirip hesap oluşturmak ve ardından uygulamaya giriş yapmak gerekecek. Ön siparişlerin açılmasıyla da başvuru yapılabilecek.