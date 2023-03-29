TOGG otomobili renkleri neler? TOGG modelleri hangi renklerde olacak? Bugün çekilişi gerçekleştirilecek olan TOGG otomobilinin renkleri merak ediliyor. Yakından sahipleriyle buluşmaya hazırlanan T10X 6 farklı renk seçeneğiyle sunulmuş olacak. Peki TOGG otomobili renkleri neler?

TOGG otomobili renkleri kura çekilişine saatler kala araştırılıyor. TOGG otomobilinin ilk akıllı cihazı ‘T10X’in kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Farklı renklerle satılacak olan otomobilin renkleri sorgulanmaya başlandı. TOGG hangi renklerde satılacak? Türkiye'nin yerli otomobilinin renkleri araştırılmaya başlandı. “Türkiye’nin Renkleri” arasından seçim Togg T10X’in dış renkleri, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham almakta. Aracı satın almak isteyen kullanıcılar tarafından “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renkleri sorgulanıyor. Oltu rengi "Oltu" olarak isimlendirilen renk seçeneğinin oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını temsil ettiği ifade edilmekte. Pamukkale rengi "Pamukkale" ismiyle bilinen beyaz renginin Pamukkale travertenlerinin ihtişamlı ve saf beyazlığından ilham aldığı açıklandı. Kula rengi "Kula" renk seçeneğinin ise Kula’nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca senelik geçmişini günümüze kadar getiren gri ihtişamını yansıttığı ifade edildi. Kapadokya rengi "Kapadokya" ismiyle adlandırılan rengin ise Kapadokya’nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejinden esinlenerek tasarlandığı ifade edildi. Anadolu rengi Anadolu rengi de TOGG renkleri arasında yer aldı. Bu rengin Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıdan ilham alındığı ifade edildi. Gemlik rengi Gemlik renginde ise TOGG, Teknoloji Kampüsü’nün de bulunduğu Gemlik’in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularından esinlenildi.