Togg VS Tesla | Yerli Togg ve Yabancı Tesla karşılaştırması Elektrikli otomobil klasmanında yerli ve milli otomobilimiz Togg ve Amerikan yapımı Tesla'nın farkları, araba severler tarafından inceleniyor. Peki, Togg ve Tesla arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? İşte karşılaştırması.

Araç piyasasına giriş yapan yerli ve milli üretimimiz Togg, sahiplerine kavuşuyor.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teslim aldığı Togg T10X, elektrikli otomobil segmentinde adından söz ettirecek.

Otomobil meraklılarının dört gözle beklediği Togg'un akande Tesla da Türkiye pazarına giriş yaptı.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirketin elektrikli aracı Tesla, Model Y ile sürücülerini bekliyor.

Özellikleri karşılaştırılan Togg ve Tesla arasındaki benzerlikler ve farklılıklar araştırılıyor. Hangisi daha iyi; Tesla mı, Togg mu sorusu araba tutkunlarının merak konusu oldu.

Peki, Togg ve Tesla'nın farkları neler? İşte karşılaştırması...

Togg T10X VS Tesla Y karşılaştırması

Togg'un şimdiye kadar 10 adet şarj istasyonu bulunuyor. Tesla'nın ise henüz 11 adet aktif şarj istasyonu var.

Tesla Model 0’dan 100 km ise 6,9 saniyede çıkarken, Togg T10X giriş modeli ise 218 0’dan 100 km’ye 7,4 saniyede çıkıyor.

T10X 314 km menzile sahipken uzun menzilli versiyonu ise 523 km menzile sahiptir. Tesla Model Y ise giriş seviyesinde 455 ve uzun menzilli versiyonunda 533 km menzile sahip.

Togg T10X Trumore şarj ünitelerinde yüzde 20’den yüzde 80’e 28 dakikada şarj oluyor. Tesla ise 30 dakikada yüzde 50 seviyelerine ulaşıyor. Ancak Togg 250 km giderken Tesla ise 270 km sunuyor.

Tesla kW başına 6.9 ila 7.7 TL arasında değişen fiyatlandırma sunarken, Togg ise 7.1 ile 7.9 TL arasında fiyatlandırma sunmaktadır.

Togg T10X’in V1 standart menzilli baz donanımı 953 bin TL'den başlıyor. Tesla Model Y giriş seviyesi 1 milyon 548 bin 732 TL’den satışa sunuldu.