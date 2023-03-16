Togg'un ses sistemi: Meridian! Jaguar, Ranger Rover, McLaren de kullanıyor... Yerli ve milli otomobil Togg'un özelliklerini inceleyen araba tutkunları, Meridian ses sistemi hakkında bilgileri araştırıyor. Togg'da kullanılan ses sistemi Meridian, sürücülere farklı bir deneyim yaşatıyor. Peki, Meridian ses sistemi nedir? Meridian ses sistemi özellikleri nelerdir? İşte Togg'un ses sistemi...

Başlangıç fiyatı 953 bin lira olarak açıklanan Togg, ön sipariş başvurularıyla birlikte sürücüsüne kavuşacak.

Togg'un özellikleri, almayı düşünenlerin merak konusu.

Özellikle araba tutkunları, Togg'a dair her donanım bilgisine sahip olmak istiyor.

Renkleri, jantları, araç içi özellikleriyle göz kamaştıran Togg, tercih edilen Meridian ses sistemi ile dikkat çekti.

Ses sistemi, müzik dinlemeden yol gidemeyenler için önemli bir kriter...

Peki, Togg Meridian ses sistemi nedir, özellikleri nelerdir? İşte Meridian ses sistemi detayları...

Meridian ses sistemi nedir

Dünyaca ünlü audio markaları arasında bulunan Meridian, Jaguar, Range Rover ve McLaren markalardan biliniyor.

Meridian ses sistemi, aktif hoparlörler ve dünyanın ilk dijital surround ses işlemcisi gibi pek çok ilke imzasını atmıştır. Meridian'ın ses teknolojisi, sürücülerinin hareket halindeyken kesintisiz bir müzik performansının keyfini çıkarmasını sağlar.

Dijital Sinyal İşleme (DSP) teknolojisi, her Meridian hoparlörün merkezini oluşturur. Özgün bir deneyim yaratmak için ses sisteminin tüm unsurlarını bir araya getirir.

Gelişmiş algoritması, müziğin, bestecinin amaçladığı şekilde duyulmasını sağlar.

Her noktadan eşit hissedilen optimal bas sesleri verir ve T10X'in tüm noktalarında sabit bir sahne performansı tecrübesi yaşatır.

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