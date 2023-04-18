TOKİ para iadesi nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 500 TL para iadesi ne zaman yapılacak? TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için sona gelindi. İstanbul kura çekimleri tamamlandı. TOKİ başvurularını tamamlayıp ev sahibi olmaya hak kazanamayan vatandaşlar, iade sürecini araştırmaya başladı. Peki TOKİ para iadesi nasıl ve nereden yapılır? TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri yatacak?

Milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ Sosyal Konut Projesi hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri devam ediyor. Sonuçlar il il açıklanıyor. 16 Mart’ta başlayan TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler çekilişleri tamamlandı. Hak sahipleri canlı yayında çekilişlerle belirlendi. TOKİ başvuru sürecinde vatandaşlar 500 TL başvuru ücreti yatırmıştı. Yapılan çekiliş sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlara ücret iadesi gerçekleşiyor. Ev sahibi olmak için kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, TOKİ 500 TL başvuru ücreti iade sürecini araştırıyor. Peki TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek? TOKİ 500 TL para iadesi nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler… TOKİ para iadesi nasıl ve ne zaman yapılır? TOKİ, sosyal medya hesabı üzerinden iade süreci hakkında bilgi verdi. 500 TL para iadesinin kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, paranın banka şubeleri veya ATM’lerden alınabileceğini duyurdu.