Toplu taşıma kullananlar dikkat! 81 ilde her yerde bu yeni uygulama kullanılacak… Toplu taşımalarda resmen devrim niteliğinde olacak bir değişime gidiliyor. Bu yeni uygulama 81 ilde birden uygulanmaya başlayacak. İşte, toplu taşıma kullanan herkesi yakından ilgilendiren o uygulama…

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Türkiye’deki nüfusun çoğunluğunun kullandığı toplu taşımalar her il özelinde faaliyet gösteriyor. Toplu taşımada iller arasında uygulanan en belirgin fark ise ulaşım kartları oluyor.

Her şehrin kendi özelinde kullandıkları ulaşım kartları sebebiyle farklı şehirlerden çeşitli amaçlarla gelen vatandaşlar için toplu ulaşımı kullanamama sorunu doğuyor.

PTT tarafından geliştirilen yeni uygulama ile birlikte bu sorun tamamen ortadan kalkıyor. PTT tarafından başlatılan Türkiye Kart projesi 81 ilde farklılık gösteren toplu ulaşım kartlarını birleştirmeyi amaçlıyor.

202 yılında Türkiye’nin ilk yarısında…

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten geliştirilen ve 81 ilde uygulanmaya başlayacak olan bu yeniliğin, 2024 yılının sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 50'sinden fazlasını kapsamayı ve bir sonraki yıl ülke geneline yayılmayı planladıklarını belirtti.

Türkiye Kart şu anda çoğu şehirde kullanılan ulaşım kartlarında bulunan imkanları da aynı şekilde sunmayı hedefliyor.

Entegrasyonu bulunan şehirlerde vatandaşlara öğrenci, öğretmen, engelli ve gazi indirimleri gibi avantajlar sunarken, aynı zamanda aktarma indirimlerinden de faydalanma imkanı tanıyor.

Sadece ulaşım kartı değil

Ayrıca Gülten, Türkiye Kart'ın sadece toplu ulaşım kartı olmadığını vurgulayarak, belediyelerin kendi kartlarını çıkarmaya devam edeceğini ve bu kartların Türkiye Kart logosu ile entegre hale getirileceğinin de açıklamasını yaptı.

Gülten, Türkiye Kart'ın oluşturduğu ihtiyaca yönelik olarak toplu taşıma kartlarının bir arada kullanılabilmesi amacıyla başlatıldığını belirtti.

Özellikle de kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin birçok yerde geçerli olduğunu ancak indirim ve aktarma gibi avantajları desteklemediğini ifade eden Gülten, özellikle askerler, öğretmenler ve engelli vatandaşların her ilde ayrı kart almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Dünyada benzeri yok

Gülten, Türkiye Kart'ın yaygınlaşmasında belediyelerin etkili bir rol oynadığına vurgu yaparak, belediyelerin desteğiyle Türkiye Kart entegrasyonunun bir yıl içinde tamamlanabileceğini belirtti.

Ayrıca, kredi kartlarına Türkiye Kart özelliğinin eklenebileceğini söyleyerek, bu projenin dünyada benzeri olmayan bir teknoloji olduğunun altını gururla çizdi. Gülten, Türkiye Kart'ın karekod ve cep telefonuyla yapılan ödemeleri de desteklediğini ekledi.