Toplu taşımada yeni dönem! Tüm kartlar iptal edilecek, 81 ilde geçerli olacak… Toplu taşıma yolculuklarında yeni bir dönem başlıyor! Artık ülke genelinde geçerli olacak olan yeni düzenleme için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen bu düzenlemenin detayları ise PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten tarafından açıklandı.

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Toplu ulaşım kartlarında heyecan verici bir döneme giriliyor!

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, PTT Pul Müzesi'nde düzenlenen bir etkinlikte, toplu taşıma alanında yaşanacak bu yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gülten, yeni sistemle ilgili hedeflerini paylaşırken, 2024 yılı sonuna kadar ülkenin yüzde 50'sinden fazlasına bu yeniliği ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Dahası, bir sonraki yıl ise ülkenin tamamında bu sistemin uygulanacağını müjdeledi.

Gülten'in açıklamalarıyla birlikte, toplu taşıma sektöründe önemli bir dönüşüm yaşanacağına dair umutlar artıyor.

Türkiye Kart’larıyla entegre edilecek

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart Projesi'nin detaylarını paylaştı.

Gülten, projenin ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirildiğini vurgularken, şehirlerarasında farklı kartlar kullanmanın vatandaşları zorladığını ifade etti.

Her şehre gidildiğinde yeni bir kart almanın getirdiği sıkıntıları dile getiren Gülten, bu sorunu çözmek adına 81 ilde geçerli olacak yeni sistemin detaylarını paylaştı.

Türkiye Kart Projesi'nin, toplu taşıma kartlarının birbirleriyle entegre olmasını sağlayan bir sistem olduğunu vurgulayan Gülten, böylece vatandaşların farklı şehirlerde tek bir kartla ulaşım hizmetlerinden faydalanabileceklerini belirtti.

Tüm şehirlerde geçerli olacak

Gülten'in açıklamalarına göre, Türkiye Kart Projesi, 81 ilde geçerli olacak ve vatandaşlara daha kolay ulaşım imkanı sunacak.

Bu yeni sistemin belediyelerin kendi kartlarını çıkarmasını engellemeyeceğini belirten Gülten, böylece belediyelerin kendi yerel ihtiyaçlarına uygun kartları kullanmaya devam edebileceklerini ifade etti.

Türkiye Kart'ın ülke genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte, toplu taşıma kullanıcılarına daha geniş bir kapsamda hizmet sunulacak. Ayrıca, Gülten, bu kartların Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Kartların iptal edilmesi bekleniyor

Gülten'in açıklamalarına göre, Türkiye Kart, sadece fiziksel kartlarla sınırlı kalmayacak; karekod ve cep telefonuyla da ödemeleri destekleyecek.

Ayrıca, ilerleyen dönemlerde diğer kartların Türkiye Kart'a entegre edilmesi ve sonrasında kullanımdan kaldırılması planlanıyor.