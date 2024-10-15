Topuk kanı nedir? Bebeklerde topuk kanı neden alınır?

Hüseyin Topuz

Yeni doğan bebeklerin sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için bazı rutin sağlık kontrollerinden geçmeleri büyük önem taşır.

Bu kontrollerden biri de topuk kanı testi olarak bilinen ve bebeklerin topuğundan birkaç damla kan alınarak yapılan bir tarama testidir.

Topuk kanı testi, bebeklerde erken dönemde tespit edilebilecek genetik ve metabolik hastalıkların belirlenmesi amacıyla uygulanır.

Bebeklerde topuk kanı alınması, yenidoğan tarama testleri için yapılan bir uygulamadır.

Bu testler, bebeklerin bazı genetik ve metabolik hastalıkların erken teşhis edilmesi amacıyla yapılır.

Topuk kanı testi ile fenilketonüri, hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği, kistik fibrozis gibi çeşitli hastalıklar tespit edilebilir.

Erken teşhis sayesinde bu hastalıkların tedavisine hızlıca başlanabilir ve bebeklerin sağlıklı bir şekilde büyümeleri sağlanabilir.