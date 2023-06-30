Tosun Paşa oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI!

Bayram günlerini TV karşısında geçirenler, kanal kanal geziyor.
Bu akşam izleyiciler Tosun Paşa filmiyle zaman geçiriyor.
Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Tosun Paşa, başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi isimleri buluşturuyor.
Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımı komedi türündeki Türk sinema filmi Tosun Paşa, nostaljik anlar yaşatıyor.
Peki, Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Pala filminde kimler oynuyor? Tosun Paşa konusu ne? İşte film hakkında merak edilen detaylar...
Tosun Paşa film konusu
Seferoğulları ve Tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler.
Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar.
Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ancak İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle işler karışır.
Tosun Paşa oyuncuları
Akil Öztuna - Akil
Kemal Sunal - Şaban/Sahte Tosun Paşa
Müjde Ar - Leyla
Mete Sezer - Daver Bey
Oktar Durukan - İbrahim Paşa/Hakiki Tosun Paşa
Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı
Yasemin Esmergül - Dadı
Hayri Esen - Defterdar Bey
Celal Yonat - Çığırtkan
Ali Demir - Tellioğlulları'nın kaçırdığı Adam
Şener Şen - Lütfü
Adile Naşit - Adile
Tuncay Gürel - Bekir
Ayşen Gruda - Zekiye
Engin Orbey - Vehbi
Oya Aydonat - Emine
Zihni Göktay - Ruhi
Filiz Toprak - Fatma
İhsan Bilsev - Mülayim
Günfer Feray - Hatice
Sıtkı Akçatepe - Sıtkı
Cevdet Arıkan - Suphi
Hikmet Gül - Rukiye
Ata Saka - Kasım
Ayten Erman -
Akif Kılman -
Nevin Güler -
Tevfik Şen -
Suna Yıldızoğlu -
Tosun Paşa nerede çekildi?
Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçmesine rağmen filmin tamamı İstanbul'da çekilmiştir.
Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.
Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.
Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.