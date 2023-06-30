Tosun Paşa oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte TELLİOĞULLARI-SEFEROĞULLARI! Zaman zaman TV ekranlarında yayınlana Yeşilçam'ın unutulmaz yapımı Tosun Paşa, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Bayram günlerini TV karşısında geçirenler, kanal kanal geziyor.

Bu akşam izleyiciler Tosun Paşa filmiyle zaman geçiriyor.

Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Tosun Paşa, başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Şener Şen gibi isimleri buluşturuyor.

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı ve yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği 1976 yapımı komedi türündeki Türk sinema filmi Tosun Paşa, nostaljik anlar yaşatıyor.

Peki, Tosun Paşa filmi ne zaman çekildi? Tosun Pala filminde kimler oynuyor? Tosun Paşa konusu ne? İşte film hakkında merak edilen detaylar...

Tosun Paşa film konusu

Seferoğulları ve Tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler.

Tellioğulları'nın reisi Lütfü, Yeşil Vadi'yi ailesine ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı kendisine alabilmek için uşak Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar.

Sahte Tosun Paşa, Daver Bey'i ziyarete gittiğinde her şey başlangıçta güzel görünmektedir. Ancak İskenderiye'de yaşayan Hakiki Tosun Paşa'nın bu olayı duymasıyla ve Daver Bey'in evini ziyaret etmesiyle işler karışır.

Tosun Paşa oyuncuları

Akil Öztuna - Akil

Kemal Sunal - Şaban/Sahte Tosun Paşa

Müjde Ar - Leyla

Mete Sezer - Daver Bey

Oktar Durukan - İbrahim Paşa/Hakiki Tosun Paşa

Bilge Zobu - Merasim Kıtası Kumandanı

Yasemin Esmergül - Dadı

Hayri Esen - Defterdar Bey

Celal Yonat - Çığırtkan

Ali Demir - Tellioğlulları'nın kaçırdığı Adam

Şener Şen - Lütfü

Adile Naşit - Adile

Tuncay Gürel - Bekir

Ayşen Gruda - Zekiye

Engin Orbey - Vehbi

Oya Aydonat - Emine

Zihni Göktay - Ruhi

Filiz Toprak - Fatma

İhsan Bilsev - Mülayim

Günfer Feray - Hatice

Sıtkı Akçatepe - Sıtkı

Cevdet Arıkan - Suphi

Hikmet Gül - Rukiye

Ata Saka - Kasım

Ayten Erman -

Akif Kılman -

Nevin Güler -

Tevfik Şen -

Suna Yıldızoğlu -

Tosun Paşa nerede çekildi?

Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçmesine rağmen filmin tamamı İstanbul'da çekilmiştir.

Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi.

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.