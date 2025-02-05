Toyota fiyat listesi 2025: Toyota Corolla, Corolla Cross, Yaris…

Haber Merkezi

Toyota, 2025 model yılıyla birlikte güncellenen fiyat listesini duyurdu.

Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle geniş bir araç yelpazesi sunan Toyota, hem şehir içi kullanım hem de uzun yol deneyimi için farklı modellerle dikkat çekiyor.

Corolla, Corolla Cross, C-HR, RAV4, Yaris ve Land Cruiser Prado gibi popüler modellerin fiyatları merak edilirken, Toyota’nın çevre dostu hibrit alternatifleri de büyük ilgi görüyor.

Sıfır araç almayı düşünenler için Toyota’nın sunduğu yeni fiyatlar ve seçenekler şimdiden dikkat çekmeye başladı.

İşte Toyota’nın 2025 Şubat ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesi:

TOYOTA COROLLA

1.5 Vision Multidrive S: 1.663.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.463.000 TL)

1.5 Dream Multidrive S: 1.730.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.605.000 TL)

1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.800.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.727.000 TL)

1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.880.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.806.000 TL)

1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 2.005.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.932.000 TL)

TOYOTA COROLLA HİBRİT

1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.830.000 TL

1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.896.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.944.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.087.000 TL

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.874.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.644.500 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.009.500 TL (Kampanya Fiyatı: 1.844.000 TL)

TOYOTA COROLLA CROSS

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 2.068.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.893.000 TL)

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 2.126.500 TL (Kampanya Fiyatı: 1.945.500 TL)

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 2.315.500 TL (Kampanya Fiyatı: 2.139.500 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.475.500 TL (Kampanya Fiyatı: 2.287.500 TL)

1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 2.507.500 TL (Kampanya Fiyatı: 2.317.500 TL)

TOYOTA C-HR HİBRİT

1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.757.000 TL

1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.903.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT: 2.122.500 TL

1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT: 2.246.000 TL

TOYOTA YARİS CROSS HİBRİT

1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.772.500 TL (Kampanya Fiyatı: 1.643.000 TL)

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.892.500 TL (Kampanya Fiyatı: 1.782.500 TL)

1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.955.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.839.500 TL)

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 2.159.500 TL (Kampanya Fiyatı: 2.015.000 TL)

TOYOTA YARİS HİBRİT

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.583.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.468.000 TL)

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.799.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.668.000 TL)

TOYOTA LAND CRUİSER PRADO

1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.583.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.468.000 TL)

1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.799.000 TL (Kampanya Fiyatı: 1.668.000 TL)

TOYOTA RAV4 HİBRİT

2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 3.544.000 TL (Kampanya Fiyatı: 3.329.000 TL)

2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.895.500 TL (Kampanya Fiyatı: 3.661.500 TL)

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 4.090.000 TL (Kampanya Fiyatı: 3.836.000 TL)

2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 4.099.000 TL (Kampanya Fiyatı: 3.845.000 TL)