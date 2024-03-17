Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı zorlu müsabaka hakkında aramalar hız kazandı.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda en zorlu maçlarından biri olan maç için geri sayım başladı.
Futbolseverler Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon tek yenilgisini 11. haftada sahasında Trabzonspor'a karşı aldı.
İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-2 kazandı.
Trabzonspor, 2001 yılından bu yana sarı-lacivertlileri üst üste iki kez mağlup edemiyor.
Deplasmanda oynadığı son sekiz Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, Trabzonspor engelini kayıpsız geçmek istiyor.
Peki, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın bilgileri...
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Mart Pazar (bugün) günü saat 20:30'da Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.