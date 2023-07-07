2023/2024 sezonu öncesi Trabzon'da çalışmalarına başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.
Futbolseverler Trabzonspor - Hajduk Split maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..
Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman?
Trabzonspor ile Hajduk Split arasında oynanacak hazırlık maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.