Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2023/2024 sezonu öncesi Trabzon'da çalışmalarına başlayan ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak.

Futbolseverler Trabzonspor - Hajduk Split maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman?

Trabzonspor ile Hajduk Split arasında oynanacak hazırlık maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.