Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hazırlık kampı için Slovenya'ya giden Trabzonspor buradaki ilk hazırlık maçında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları..

2023/2024 sezonu öncesi Trabzon'da çalışmalarına başlayan Trabzonspor ilk etap çalışmalarını tamamladıktan sonra 4 Temmuz'da Slovenya'da kampa girdi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Hajduk Split ile karşılaşacak. Futbolseverler Trabzonspor - Hajduk Split maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman? Trabzonspor ile Hajduk Split arasında oynanacak hazırlık maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak.