Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Avusturya’nın Salzburg U19 takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor U19 takımı, finale yükselmek için Salzburg U19 takımı karşısında kritik bir mücadele verecek.
Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi’nde oynanacak.
Futbolseverler Trabzonspor U19 Takımı ile Salzburg U19 takımı arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
Peki, Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı ne zaman?
Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı 25 Nisan Cuma (bugün) günü saat 15:00'te oynanacak.
Trabzonspor U19 - Salzburg U19 maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.