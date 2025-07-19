Trabzonsporlular müjde! 2 maç o kanalda şifresiz yayınlanacak!

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor'u hazırlık maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ekibi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçına çıktı ve mücadeleyi 3-2 kaybetti.
Trabzonspor’un, Erzurum’da gerçekleştirdiği ikinci etap kamp çalışmaları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Trabzonspor'un Erzurum kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TRT Spor'da şifresiz şekilde ekranlara geleceği açıklandı.
İşte, Trabzonspor'un maç programı...
20 Temmuz Pazar
17.00 Trabzonspor - Zob Ahan Esfahan (TRT Spor)
23 Temmuz Çarşamba
17.00 Trabzonspor - Persepolis (TRT Spor)