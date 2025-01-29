Trafikte en kibar ülke bakın hangisi çıktı! İşte Türkiye'nin sıralaması

Yağmur Dinç

Trafikte "en kibar ülke" hangisi diye hiç düşündünüz mü...

Bu sorunun yanıtı, bir nebze de olsa bulundu.

DiscoverCars.com tarafından yapılan yeni bir ankette, en kibar sürücülere sahip ülkeler sıralamasını oluşturmak için yaklaşık 5000 turist sürücüden alınan müşteri verileri kullanıldı.

Turistlerin dünyanın dört bir yanındaki sürücülerin nezaketini 1'den 10'a kadar nasıl değerlendirdiklerini görmek için kendi müşterilerine anket yaptı.

Yalnızca yabancı turistlerden gelen puanlar sayıldı ve yalnızca 50 veya daha fazla puan alan ülkeler araştırmaya dahil edildi.

Elde edilen bulgulara göre trafikte kibarlık yarışının galipleri belli oldu. İşte dünyanın en kibar sürücülere sahip ilk 15 ülkesi...

TRAFİKTE EN KİBAR ÜLKELER

Kıbrıs - 8.83

Yeni Zelanda - 8.77

Türkiye - 8.73

Avustralya - 8.60

Portekiz - 8.54

Almanya - 8.45

İspanya - Kanarya Adaları - 8.31

İspanya (Anakara) - 8.29

Polonya - 8.25

Mauritius - 8.25

İtalya (Anakara) - 8.02

Fas - 7.97

Fransa - 7.84

Birleşik Arap Emirlikleri - 7.80

İtalya (Sicilya) - 7.14

ABD (Florida) - 7.14