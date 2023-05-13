Trakya'da seçim sonuçları 2023! Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları ve sonuçları... 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonrası açılan sandıkların akabinde Kırklareli iline ait güncel oy sonuçları ENSONHABER'de...

Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem Milletvekili Seçimi 14 Mayıs Pazar günü tamamlanacak. Oy bitiş saati 17.00'dan sonra "seçim sonuçları" herkesin gündeminde yer alacak. ENSONHABER olarak illere göre seçim sonuçları ve oy oranlarını güncel olarak okuyucularımızla buluşturuyoruz. Trakya bölgesi seçim sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kırklareli'de yaşayan vatandaşlar "2023 Kırklareli oy sonuçları" aramalarına haberimizde yanıt bulacak. Peki, Kırklareli seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Kırklareli sonuçları 2023! Kırklareli 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Kırklareli oy sonuçları 14 Mayıs Pazar günü 17:00'dan sonra netleşmeye başlayacak. Güncel seçim sonuçları haberimizde yer alacaktır.