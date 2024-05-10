Tramer nedir? Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır? Araç alacak olanların ilk baktığı şey "tramer kaydı" diyebiliriz. Peki, tramer nedir? Tramer kaydı sorgulama nasıl yapılır? İşte tramer hakkında merak edilenler...

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Genellikle 2. el araç alacak vatandaşların sorguladığı detaylar arasında "tramer" yer almaktadır.

Araçların sigorta işlemleri, kaza kayıtları, hasar kayıtları, poliçeleri gibi verilere ulaşmak için geliştirilen tramer sistemi, online olarak incelenebilir.

Kullanıcılar satın almak istedikleri araçlar hakkında sorgulama yaparak ürün hakkında pek çok bilgiyi elde edebilir.

Peki, tramer nedir? Tramer kaydı nasıl sorgulanır? Tramer kaydı hangi durumlarda çıkar? Trameri olan araç alınır mı? Tramer kaydı nasıl silinir? Tüm detayları haberimizde...

Tramer nedir

Tramer kaydı, Türkiye'de trafik sigortası poliçeleri ile ilgili olarak oluşturulan merkezi bir kayıt sistemidir.

"Trafik Sigortaları Merkezi Kayıt Bürosu" tarafından yönetilir. Bu kayıt sistemi, araç sahiplerinin trafik sigortası geçmişlerini ve önceki hasarlarını içerir.

Tramer kayıtları, bir aracın trafik sigortası geçmişini, geçmişteki hasarları ve sigorta poliçelerindeki diğer önemli bilgileri gösterir.

Tramer kaydı nasıl sorgulanır

Tramer kaydı sorgulama, tramer kaydı ile güvenli bir şekilde kayıt altına alınmış olan aracın geçmişe ait tüm bilgilerinin sorgulanmasıdır.

Araç tramer sorgulama işlemini e-Devlet ile yapabilirsiniz.

Tramerli araç alınır mı

Bir aracın Tramer kaydı olması, geçmişte yaşanmış olan kazaları veya hasarları gösterebilir. Ancak, bu kayıtlar her zaman aracın mevcut durumu hakkında tam bir resim sunmaz.

Örneğin, küçük kazaların veya hasarların da Tramer kaydında yer alması mümkündür.

Bir aracın Tramer kaydı olması, alıcı için bir uyarı işareti olabilir, ancak sadece tek başına bu bilgiye dayanarak bir karar vermek yerine, aracın tam durumunu değerlendirmek için detaylı bir muayene yapılması önemlidir.

Tramer kaydı silinir mi

Bir aracın tramer kaydı silinmez, ancak bazı durumlarda güncellenebilir veya düzeltilmesi mümkündür. Örneğin, yanlış bilgi veya hatalı kayıtların düzeltilmesi için sigorta şirketleri veya ilgili mercilere başvurulabilir.

E-Devlet ile tramer sorgulama

E-Devlet üzerinden sunulan hizmetlerden biri de tramer sorgulama hizmetidir. E-Devlet üzerinden yapılan tramer sorgulama işlemi ücretsizdir. Bu işlemi gerçekleştirebilmeniz için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir;

İlk olarak giriş şifresi, internet bankacılığı, e-şifre gibi kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-devlet sistemine girmeniz gerekir.

E-Devlet sistemine şifrenizle giriş yaptıktan sonra tramer sorgulama işlemi yapabilmeniz için e-Hizmetler bölümüne tıklamanız gereklidir.

Karşınıza çıkan ekrandan Sosyal Güvenlik ve Sigorta bölümünü seçip bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Daha sonra Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama bölümüne tıklayıp bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Gelen ekrandan üzerinize kayıtlı olmak şartıyla aracın plaka numarasını girerek araca ait tramer kaydını sorgulayabilirsiniz.