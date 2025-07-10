Transfer yarışı kızıştı! Beşiktaş ve Fenerbahçe eski Galatasaraylı'nın peşinde!

Benfica'da forma giyen milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, transfer sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Gelen bilgilere göre hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Benfica'da geçirdiği başarılı sezonun ardından dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, özellikle geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti.

Beşiktaş'ın genç oyuncuyu kadrosuna katarak kanat hattını güçlendirmek istediği belirtilirken, Fenerbahçe cephesi ise hem yerli rotasyonunu artırmak hem de ezeli rakibine karşı bir transfer zaferi kazanmak istiyor.

Henüz resmi bir teklif yapılmasa da, her iki kulübün de Benfica yönetimiyle temasa geçmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Transfer gelişmeleri yakından takip edilirken, Kerem Aktürkoğlu’nun geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.