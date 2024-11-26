TRT Spor'da futbol şöleni! Şampiyonlar Ligi'nde 4 maç şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz

UEFA'nın kulüp bazında en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, bugün ve 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

TRT Spor kanalının şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TRT Spor'un yayın akışının belli olmasının ardından hangi Şampiyonlar Ligi maçlarının şifresiz olarak ekrana geleceği belli oldu.

İşte, TRT Spor'un 26-27 Kasım tarihleri arasında yayınlayacağı maçların programı...

26 Kasım Salı

20:45 Slovan Bratislava - Milan (TRT Spor)

23:00 Barcelona - Brest (TRT Spor)

27 Kasım Çarşamba

20:45 Sturm Graz - Girona (TRT Spor)

23:00 Monaco - Benfica (TRT Spor)