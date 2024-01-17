TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı 2 maç belli oldu! İşte şifresiz yayınlanacak maçlar...

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İtalya Kupası'nın resmi yayıncısı olan TRT Spor'un bu hafta yayınlayacağı İtalya Kupası maçlarının programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
TRT Spor'un bu hafta ekranlara getireceği İtalya Kupası maçları hakkında aramalar hız kazandı.
18 Ocak ile 19 Ocak tarihleri arasında İtalya Kupası'nda oynanacak 2 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
18 Ocak Perşembe
22:00 Napoli - Fiorentina (TRT SPOR)
19 Ocak Cuma
22.00 Inter - Lazio (TRT SPOR)