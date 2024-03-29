TÜİK açıkladı: O şehirlerde yaşayan yaşlanmıyor! İşte, Türkiye’nin yaşlanmayan 3 şehri… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şehirlerdeki yaşlı nüfusuna ait verileri açıkladı. O şehirlerde yaşayanlar görenleri şaşırttı. İşte, yaşlı nüfusunun en az olduğu yaşayanların adeta yaşlanmadığı o 3 il…

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’de 65 yaş ve üzeri yaştaki nüfusun illere göre oranlarını belirledi. Yaşlı nüfus geçtiğimiz 5 yıla nazaran yüzde 21,4 artarak toplamda 8 milyon 277 bin 806 kişiye ulaştı.

Açıklanan verilere göre yüzde 21,4’lük kısmın yüzde 44,5’ini erkekler yüzde 55,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

Yaş grubuna göre yapılan incelemede ise söz konusu oranın, yüzde 64'ünün 65-74 yaş grubun, yüzde 28,1'inin 75-84 yaş grubun ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubu yer aldığı belirlendi.

Yaşlı nüfusunun en az olduğu şehirler…

Açıklanan verilere bakıldığında Türkiye’de ki o illerde yaşlı nüfusun daha az olduğu belirlendi. Adeta o şehirlerde yaşayanlar yaşlanmıyor desek yeri. İşte, yaşlanma oranın en düşük olduğu şehriler…

Yaşlı nüfusu oranımız her ne kadar artmış olsa da bu illerin o oranlar üzerindeki az katkısı şehirlerin yaşlanmadığını kanıtladı.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4 ile Hakkari ve 4,2 ile Urfa izledi.