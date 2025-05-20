Haber Merkezi

Hollanda’da faaliyet gösteren Hoogvliet adlı maket zincirinde satışı yapılan ünlü peynir markası hakkında geri çağırma kararı alındı.

Yapılan denetimlerin ardından "Geraspte Kaas Mild" adlı 400 gramlık rendelenmiş peynirin içinde Listeria bakterisinin bulunma ihtimali tespit edildi.

Sağlık açısından oldukça zararlı olan söz konusu bakterinin bulunma ihtimaline karşın toplatılma kararı verilirken yetkililer son tüketim tarihi 25 Ağustos 2025 olan ürünü satın alanların tüketmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

İADE ETMELERİ İSTENDİ!

Gıda güvenliği çerçevesinde başlatılan geri çağırma kapsamında ürünü satın alan tüketicilerin herhangi bir Hoogvlite şubesinden ürünü iade ederek para iadesi alabileceği açıklandı.

Yetkililer, tüketicilerin ürünü açmadan ve tüketmeden en kısa sürede markete teslim etmelerini öneriyor.

Geri çağrılan ürün bilgileri:

Ürün adı: Rendelenmiş peynir (Geraspte Kaas Mild) – 400 gram

Barkod: 8718989930547

Son Tüketim Tarihi: 25-08-2025