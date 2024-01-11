Tüm aboneleri ilgilendiriyor: Artık o ücret faturalarda olmayacak! Yargıtay’dan su faturalarında bulunan o ücret için emsal karar geldi. Tüm abonelerin faturalarında yer alan o ücret artık ödenmeyecek…

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Su faturalarında milyonlarca aboneyi ilgilendiren değişiklik yapıldı. Yargıtay, bundan sonra su faturalarında bulunan o ücretin ödenmemesi hakkında emsal bir karar verdi.

Faturalarda yapılacak olan bu düzenleme, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından alındı. Alınan bu emsal karar, Muğla'da bir otel işletmesinin yaşadığı bir hukuki sürece dayanıyor. Otel işletmesi, bölgedeki kaynak suyunu kullanmaya başladı ve çıkan atık suyu şehir atık su şebekesine tahliye etti.

Otel işletmesi, 2018'de başka bir kişi tarafından devralındıktan sonra, belediye ekiplerince 755 bin lira atık su bedeli ve kaçak atık su cezasına çarptırıldı.

Bunun ardından işletme, önceden devralınan döneme ait cezayı ödememek ve devralındıktan sonraki atık su bedelini belirlemek için dava açtı.

Yerel mahkeme, davayı reddetti; ancak istinaf mahkemesi, devralınan tarihlerdeki atık su bedelinin ödenmesine hükmetti.

O ücret artık ödenmeyecek…

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, istinaf kararını onaylayarak, "Kendi taşınmazındaki kuyudan su çıkararak kullanılan kişi ve kuruluşlardan kaçak su bedeli alınamayacağı, üretilen atık suyun kanalizasyon tesislerine verilmesi halinde atık su bedeli alınabileceği" yönünde bir açıklama yaptı.

Alınan bu kararla birlikte, su kullanımına ve atık su tahliyesine dair yeni bir düzenleme getirilmiş oldu. Artık, kendi taşınmazındaki kaynaktan su çıkaranlar için kaçak su bedeli alınmayacak, ancak üretilen atık suyu kanalizasyona verenlerden atık su bedeli alınabilecek.