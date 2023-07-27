TÜM DETAYLAR: Yunus polis nasıl olunur, şartları nelerdir? Yunus polis hangi olaylara bakar? Yunus polis olmak isteyenler eğitim süreci, görevleri, şartları ve maaşı hakkında araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda "Yunus polisi nasıl olunur" sorusuna yanıt aranıyor. İşte yunus polis olmanın şartları ve getirdikleri...

İlk olarak 1993 yılında İstanbul’da faaliyete geçen Motosikletli Polis Timleri, yunus adını halkla yakın ilişki kurmalarından dolayı almışlardır.

Yunus memelisi, yakın dostluk, sevecenlik ve güler yüzlülüğü temsil eder. İşte tam d abu sebepten dolayı bu polis timler yunuslar adını almışlardır.

Meslek seçme sürecindeki gençlerin dikkatini çeken yunus polisleri hakkında bilgiler merak konusu oluyor.

Yunus polislerin özel bir kıyafeti olması ve taşıt olarak motosiklet kullanmaları, polis olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Yunus polisi nasıl olunur, Yunus polisi olma şartları, Yunus polisin farkları, Yunus polisi hangi olaylara bakar, Yunus polisleri ne kadar maaş alır gibi başlıklar sıklıkla araştırılıyor.

İşte yunus polisi mesleğine dair merak edilenler...

Yunus polisi nasıl olunur?

Yunus polisi olmak için gerekenler arasında, öncelikle polis meslek yüksekokulunu başarıyla bitirmiş olmak yer almaktadır.

Şartları sağlayan Polis Akademisi ve Polis Meslek Yüksekokulu mezunları, mülakatları başarılı bir şekilde geçerek yunus polis olabilmektedir.

Yunus polis mülakatında başarı olanlar, birkaç ay temel ve pratik konularda eğitim görmektedir. Verilen temel ve pratik eğitimin yanı sıra motosiklet kullanımıyla ilgili ders de almaktadırlar.

Eğitim sürecini tamamlayan yunus polis adayları, sınava tabii tutulduktan sonra atandıkları birimde göreve başlamaktadır.

Mülakatta veya sınavda başarısız olanlara, Emniyet Teşkilatı'nın başka birimlerinde görev verilmektedir.

Yunus polisi olma şartları 2023

Yunus polisi olma şartları şu şekildedir:

Adayların az lise mezunu olmaları,

18-30 yaş aralığında olmaları,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

Askerlik görevlerini yapmış olmaları,

Adli sicil kayıtlarının temiz olmaları,

Boy-kilo orantısının uygun olması gibi şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Adayların ayrıca, psikolojik testlerden geçmeleri, sözlü ve yazılı sınavları başarıyla geçmeleri, fiziki yeterlilik testlerini başarmaları da gerekmektedir.

Kadınlar yunus polis olabilir mi?

Kadınların yunus polisi olabilmeleri için önlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yunus polisi hangi olaylara bakar?

Yunus polisleri, özellikle trafiği yönlendiren, trafik kazaları ve diğer acil durumların olduğu yerlerde görev yaparlar. Bunun yanı sıra, vatandaşlarla iletişim kurarak, asayişi sağlamaya çalışırlar.

Yunus polis kıyafetleri

Timlerin kıyafetleri su ve rüzgâr geçirmeyen, sürtünmeye dayanıklı özel üretim kumaşlardan; motosiklet botları, ayağın burun, topuk, bilek ve kaval kemiğini koruyan, kaydırmaz taban ve su geçirmeyen malzemelerden; kasklar ise uluslararası standartlarda ve güvenlik testlerine uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Yunus polisi farkı

Yunus polisleri genellikle trafik kazaları, trafik ihlalleri ve kaçakçılık gibi suçlarla ilgilenirken, normal polisler suç işleyenleri yakalamak, olaylara müdahale etmek ve suçluları cezalandırmakla görevlidirler.

Yunus polis fiziki şartları

Erkeklerde asgari boy ve yaş şartı 175 santime 28'dir. Kadınlarda ise 170 santime 28'dir. Kilo ise boya göre hesaplanır.

Yunus polis motorları

Türkiye'de “Yunus” isimli polis ekiplerimizin kullandığı motorlar Bmw Gs modelidir.

Yunus polis maaşı 2023

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte memurlara yapılan Temmuz zammı sonra polis maaşı 18.235 liradan 29.525 liraya yükselmiş oldu.