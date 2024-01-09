Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu kurala uymayan çok pişman olacak! Cezası belli oldu...

2024 yılında trafik cezalarında ve trafik sürücü ceza puanlarında yeni bir düzenlemeye gidildi.
Trafik cezalarına gelen zamlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücülerin alacağı ceza merak uyandırdı.
Trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur.
74/a trafik cezası ışıklı trafik işareti veya görevli bulunmayan ancak trafik levhalarıyla veya işaretleriyle belirlenmiş kavşaklara yaklaşırken hızını azaltmamak ve varsa buralardan geçmek üzere bulunan veya geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemek yasaktır.
Bu kurala uymayan sürücülere karayolları trafik kanunu gereğince 74/a trafik cezası tatbik edilir.
Yaya geçitlerinde araç sürücülerinin yayaya yol vermemesi durumunda uygulanacak para ceza 3135 TL oldu.