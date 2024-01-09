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Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu kurala uymayan çok pişman olacak! Cezası belli oldu...

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu kurala uymayan çok pişman olacak! Cezası belli oldu... Yaya geçitlerinde arabaların yol vermemesi durumunda uygulanacak ceza miktarı belli oldu.