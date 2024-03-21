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Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Bedavaydı; Artık ücret alınacak...

Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Bedavaydı; Artık ücret alınacak... 81 ilde uygulanan 25 metreküpe kadar bedava olan doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde bitiyor. Bu tarihten itibaren ücretlendirilmeye devam edecek.