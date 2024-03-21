Tüm Türkiye'yi ilgilendiriyor! Bedavaydı; Artık ücret alınacak...

Karadeniz gazı, bir yıldır evlere ulaşıyor, faturanın yükünü hafifletiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filyos Limanın'da duyurduğu "doğalgaz" müjdesi, ilk yılını tamamlıyor.
Bu kapsamda konutlarda 1 yıllık ücretsiz sıcak su tüketimi (25 metreküp) kampanyası da sona yaklaşıyor.
Doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandı.
Süre azalırken 20 milyon doğalgaz abonesi, gözlerini faturaya çevirdi.
Doğalgazın ücretsiz olarak sayılacağı günler net olarak açıklandı. Kampanya sonunda ise ücretlendirilme yeniden devam edecek.
Son 40 gün
81 ilde uygulanan 25 metreküpe kadar bedava olan doğalgaz uygulaması 1 Mayıs 2024 tarihinde bitece.
Bakanlık tarafından sağlanan doğalgaz destek ödemeleri ise devam edecek.