Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti ABB adayı Turgut Altınok seçildi!

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren AK Parti, Ankara adayını da açıkladı.
İstanbul'da Murat Kurum ile seçime giren AK Parti'nin Ankara'da oy toplayacağı isim "Turgut Altınok" oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Turgut Altınok, Ankaralı seçmen tarafından araştırılıyor.
Turgut Altınok'un yaşı, memleketi, kariyeri ve biyografisine dair birçok detay merak ediliyor.
2019 yılından beri Keçiören Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Altınok, yerel seçimlerde büyükşehir adaylığı için yarışacak.
Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
Turgut Altınok kimdir
1 Nisan 1957[ tarihinde dünyaya gelen Turgut Altınok, Ankara'nın Bala ilçesinde Aşıkoğlu köyünde doğdu.
İlkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesi’nde okudu.
Turgut Altınok, hukuk fakültesi mezunudur.
Turgut Altınok siyasi kariyeri
Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok'un kariyeri henüz 25 yaşında başladı.
Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi.
12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı oldu.
1999 yerel seçimlerine Fazilet Partisi Keçiören Belediye başkan adayı olarak giren Turgut Altınok, yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.
AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Turgut Altınok, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi.
29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e karşı adaylık yarışını kaybetti.
2019 yılında tekrar aynı göreve seçilen Altınok, 2024 yılı itibarıyla AK Parti ABB adayı oldu.
Turgut Altınok yaşı
Evli ve 4 çocuk babası Turgut Altınok, 2024 yılı itibarıyla 62 yaşındadır.