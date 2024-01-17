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Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti ABB adayı Turgut Altınok seçildi!

Turgut Altınok kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti ABB adayı Turgut Altınok seçildi! AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı belli oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Mart'ta büyükşehir için adaylığa seçildi. Peki, Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok nereli, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...