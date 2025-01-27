Yağmur Dinç

"Kafatasından Türklük nasıl anlaşılır" sorusu, arama motorlarında sıkça araştırılan bir soru.

Türklerin bu kemikten ayırt edilebileceği inancı ile merak konusu oluyor.

Böyle bir kemik var mı, bilimsel olarak açıklandı mı, nerede bulunuyor haberimizde...

Anatomide "Sella turcica" olarak geçen ve halk arasında "Türk Eyeri" olarak bilinen kemik, vücudun önemli bir yapısıdır.

Bu kemik, kafatasının alt kısmında, gözlerin arkasında yer alır ve şekli, eski Türk atları için kullanılan eyere benzetildiği için bu adla anılır.

Türk eyeri, içinde hipofiz bezini (pituiter bez) barındırır. Hipofiz bezi, hormon üretiminden sorumlu olan ve vücuttaki pek çok önemli işlevi kontrol eden bir bezdir.

Eğer bir kişi Türk eyeri veya çevresindeki yapılarla ilgili bir sorun yaşarsa, nörolojik ve hormonal etkiler ortaya çıkabilir.