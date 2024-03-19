Türk kahvesiyle 1 tane tüketin, asıl etkisini görün... İftardan sonra tüketilen Türk kahvesinin yanında hurma yemek, tokluk hissini arttırarak hem oruca hem beslenmeye fayda sağlayacaktır.

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Gün boyunca tutulan orucun ardından yapılan iftar, kan şekerimizi yükseltebilir.

İftar sonrası çay ve kahve keyfi yapmak isteyenler, yanında tükettiklerine de dikkat etmelidir.

Özellikle Türk kahvesi içerken 1-2 tane hurma yemeyi ihmal etmez iseniz, sağlığınız için muhteşem sonuçlar doğurabilir.

Hurma ile kahveyi birlikte tüketmek, bakın ne faydalar sağlıyor.

Muhteşem ikili

Türk kahvesi kafein içerir ve enerji seviyelerini artırabilir. Hurma ise doğal bir enerji kaynağıdır ve karbonhidrat içeriği sayesinde hızlı bir enerji sağlayabilir.

Hurma lif açısından zengindir ve sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Türk kahvesinin hafif bir laksatif etkisi olabilir, bu da bağırsak hareketlerini uyarabilir.

Hem Türk kahvesi hem de hurma antioksidanlar bakımından zengindir.

Türk kahvesi ve hurma, idrar söktürücü özelliklere sahip olabilir. Bu özellikleri sayesinde vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olabilirler.