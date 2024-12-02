Türk traktör devi iflas bayrağını çekti! Resmi süreç başladı...

Haber Merkezi

Konya’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük traktör üretimini üstlenen şirketlerden olan Koçkara Traktör iflas bayrağını çekti.

Bir süredir finansal zorluklar yaşayan şirket iflas başvurusunun ardından gündem oldu. İflas süreci hakkında kamuoyuna açıklama yapan şirket detaylar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

İflas başvurusunda bulunan şirket mahkemeden alınacak nihai karar sonrasında şirketin akıbeti kesin olarak belli olacak.

KONKORDATO SÜRECİ BAŞLADI!

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye durumunda bulunan Koçkara Traktör Zirai Aletler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında doğrudan iflas talebiyle açılan dava karara bağlandı.

Mahkeme tarafından alınan kararda, iflas sürecine müdahil olmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere 15 gün süre verdi. Davaya ilişkin tüm gelişmeler, Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından duyurulacak.

Alacaklılar ve dava sürecinden etkilenen tarafların, yasal süreleri ve yükümlülüklerini kaçırmamaları büyük önem taşıyor. Mahkemenin belirtilen 15 günlük sürenin ardından ise iflas kararına dair nihai sonuçlarını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.