Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız haziran ayında ABD ve Meksika ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ilk olarak ABD ile karşılaşacak.
Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı.
Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.
Futbolseverler Türkiye ile ABD arasında oynanacak olan maçın detaylarını araştırmaya başladı.
Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - ABD maçı ne zaman?
Türkiye - ABD maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 22.40'ta Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye - ABD maçının TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.