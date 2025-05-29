Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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A Milli Futbol Takımımız haziran ayında ABD ve Meksika ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçları kapsamında ilk olarak ABD ile karşılaşacak.

Ay-Yıldızlılar, daha önce ABD ile biri resmi, üçü özel olmak üzere toplam dört müsabaka oynadı.

Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan A Milli Takım, rakibiyle son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel maçta karşı karşıya gelmişti.

Futbolseverler Türkiye ile ABD arasında oynanacak olan maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - ABD maçı ne zaman?

Türkiye - ABD maçı 7 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 22.40'ta Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye - ABD maçının TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.