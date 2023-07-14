Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi yarı final.. Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadelenin detayları belli oldu. İşte detaylar..

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ABD ile karşı karşıya gelecek. Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile eşleşmişti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. ABD'nin Arlington kentinde oynanacak yarı final karşılaşmasının detayları belli oldu. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.. Türkiye - ABD maçı ne zaman? Türkiye-ABD voleybol maçı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30’da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.