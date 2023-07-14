Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi yarı final..

A Milli Kadın Takımımız, FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ile karşı karşıya gelecek.

Milletler Ligi'nde 9 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak adını çeyrek finale yazdıran Filenin Sultanları çeyrek finalde İtalya ile eşleşmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde karşılaştığı İtalya'yı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

ABD'nin Arlington kentinde oynanacak yarı final karşılaşmasının detayları belli oldu.

Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar..

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

- ABD maçı ne zaman?

Türkiye-ABD voleybol maçı 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 03.30’da oynanacak. Zorlu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.