Türkiye alarmda! Afrika'dan geliyor: O tarihlerde kavrulmaya hazır olun… Yaklaşık bir ay önce Türkiye'yi etkisi altına alan ve sıcaklık rekorlarını altüst eden Afrika sıcak hava dalgası, ülkeye yeniden yaklaşıyor. Meteoroloji kaynakları, kavurucu sıcaklıkların o tarihlerde tekrar Türkiye'yi saracağı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Yaklaşık bir ay önce Türkiye'nin birçok bölgesi, özellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, inanılmaz derecede yüksek sıcaklık rekorlarına tanıklık etti.

Vatandaşlar kavurucu sıcaklar nedeniyle pek çok zorluğa göğüs germek zorunda kaldılar.

Ancak şimdi, Türkiye'nin yeniden amansız bir sıcak hava dalgasının pençesine düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda ürkütücü haberler var.

Meteoroloji kaynakları, bu felaket öncesinde yaşanan sıcaklık rekorlarının geride bırakılmadığını ve Afrika'dan gelen bir sıcak hava dalgasının o tarihlerde Türkiye'ye yeniden girmeye çalıştığını belirtiyor.

Türkiye'nin bu sıcaklık dalgasına karşı hazırlıklı olması ve halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alması kritik bir öneme sahip.

30 dereceye yükselebilir

Meteoroloji kaynakları, Türkiye'nin kavurucu sıcaklıkların geri dönüşü tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Bu sıcaklıkların Türkiye'ye sızması durumunda, yağışın azalabileceğini ve uzun vadeli bir kuraklık kriziyle sonuçlanabileceğini belirtiyorlar.

Sıcak hava dalgasının ülkeye yeniden girmesi durumunda, sıcaklıklar tekrar 30 derece sıcaklık seviyelerine yükselebilir.

O tarihte geliyor

Meteoroloji kaynaklarından Hava Forum, Afrika sıcak hava dalgasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Önemli bir savaş devam ediyor. Meteorolojik savaş Balkanlar ve Afrika'yı kapsıyor. 19-20 Ekim civarında, bize doğru ilerlemeye çalışan bir Afrika sıcak hava dalgası var. Balkanlar üzerinde ciddi bir baskı uyguluyor. Afrika, Balkanlar'ı aşar ve ülkemize ulaşırsa, sıcaklıkların 30'lara yükseldiğine tanık olabiliriz. Bu çok tehlikeli.”