Türkiye dikkat! 25 Ocak'ta başlıyor; Hepsi hizaya gelecek...

Yağmur Dinç

Gökyüzü ile ilgilenenlere müjde!

Hayran bırakacak gökyüzü olayı için geri sayım başladı.

Ocak 2025, gökyüzü meraklıları için çok sürprizli geceler vaat ediyor.

NASA’nın “gezegen geçidi” olarak adlandırdığı bu olayda, gece gökyüzünde dört parlak gezegen bir araya geliyor.

8 GÜN KALDI

8 gün sonra yani 25 Ocak 2025 tarihinde astronomi meraklıları başta olmak üzere herkesi heyecanlandıracak bir gökyüzü olayı meydana gelecek.

Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gökyüzünde aynı anda dizilecek.

Bu büyüleyici manzara çıplak gözle de görülebilecek. Ancak şehir ışıklarından ve görüşü engelleyebilecek dağlar veya ormanlardan uzakta olmak gerekiyor.