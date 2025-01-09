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Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 müsabaka...

Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 müsabaka... Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İşte bugünün maç programı...