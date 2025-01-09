Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 müsabaka...

Hüseyin Topuz
Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile sona eriyor.
Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
9 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
9 Ocak Perşembe
13:00 Erzurumspor FK - Göztepe
15:30 Çorum FK - Konyaspor
18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor
20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe