Türkiye Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak 4 müsabaka...
Hüseyin Topuz

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasında ilk hafta maçları bugün oynanacak maçlar ile sona eriyor.

Futbolseverler Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak müsabakaların detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

9 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası maçlarının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

9 Ocak Perşembe

13:00 Erzurumspor FK - Göztepe

15:30 Çorum FK - Konyaspor

18:00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20:30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

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Hüseyin Topuz
Seo Editor