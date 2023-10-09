Türkiye - Letonya biletleri satışa çıktı mı? Türkiye - Letonya maç bileti nasıl ve nereden alınır? 15 Ekim'de Konya'da oynanacak olan Türkiye - Letonya maçı için geri sayım sürüyor. Futbolseverler Türkiye - Letonya maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağını araştırıyor. İşte detaylar..

ensonhaber.com A Milli Futbol takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile karşılaşacak. A Milli Takımımız, bugün akşam saatlerinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek. Futbolseverler Konya'da oynanacak olan Türkiye - Letonya maçının biletlerinin çıkmasını sabırsızlıkla bekliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 15 Ekim Pazar günü oynanacak olan Türkiye - Letonya maçı 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bilet satışı hakkında bilgi verdi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "A Millî Takımımızın 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 15 Ekim 2023 Pazar günü Letonya ile karşılaşacağı maç Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'na alınmıştır. Saat 21.45'te başlayacak maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için 9 Ekim 2023 Pazartesi günü yapılacaktır. Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. Letonya maçının genel bilet satışları ise 10 Ekim Salı günü başlayacaktır. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir." Biletler satışa çıktığı andan itibaren aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek Türkiye - Letonya maçı için bilet alabilirsiniz. TÜRKİYE - LETONYA MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ